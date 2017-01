Carlos Sainz a su montrer tout son potentiel en 2016, malgré les limites du moteur Ferrari de 2015 intégré aux voitures de Toro Rosso.

Handicapé par une puissance insuffisante sur la piste, l´Espagnol a quand même su tirer son épingle du jeu de manière très régulière tout au long de la saison et, par la même occasion, il a fait monter significativement sa cote.

Renault, avant de confirmer son duo de pilotes pour la saison qui approche, n´avait pas caché son intérêt pour le pilote. En vain : les contrats signés avec Red Bull sont réputés pour être très difficiles à casser, et Sainz, très précieux aux yeux des dirigeants de Red Bull, va continuer de piloter pour l´équipe de Faenza.

« Lors de ma première saison, j´ai montré ma vitesse de pointe » dit-il. « J´ai montré que je suis arrivé en F1 pour y rester. Le talent a toujours été là, mais je n´ai peut-être pas toujours eu la possibilité de montrer mon potentiel, à cause de problèmes de fiabilité et beaucoup de petites choses. Je n´ai pas pu montrer complètement de quelle trempe je suis fait et ce que je peux arriver à faire dans le sport. »

« Et cette saison, à Barcelone, la malchance a cessé. J´ai enfin réussi à être constamment dans les points, dans presque chaque course que j´ai pu terminer. Je peux être très heureux de cela. Cela me rend heureux de pouvoir montrer à tout le monde ce dont je suis capable. »

« Ce n´est pas un secret que Toro Rosso restera toujours l´équipe B de Red Bull » poursuit Sainz. « C´est ce que Dietrich Mateschitz souhaite et ce que Red Bull veut. C´est pourquoi il y a Toro Rosso. Mais nous voulons être les meilleurs des autres, la meilleure équipe en milieu de grille. »

« Cette année, la voiture avait tout pour être cela. Mais, à cause de circonstances diverses, nous n´avons pas été la meilleure des autres. Force India a fait un grand pas en avant, Williams a toujours été devant nous. McLaren, avec son budget, est toujours devant nous. Ce n´est pas idéal mais je suis convaincu que Toro Rosso peut revenir devant en 2017. Avec le soutien de Red Bull et celui de Renault, nous pouvons devenir « the best of the rest ». C´est le but premier de notre équipe. »

Il est connu que les pilotes du giron Red Bull ne restent pas plus de trois ans chez Toro Rosso. Or 2017 va être la 3e saison de l´Espagnol et Daniel Ricciardo et Max Verstappen semblent bien installés chez Red Bull Racing...

« Bien sûr, j´y pense. Bien sûr, ils savent et je sais que j´aimerai bien aller dans une équipe de pointe, si je continue à faire du bon travail. Ce n´est pas un secret. Je me sens aussi prêt pour cela. La saison prochaine, tout va changer avec les nouvelles règles. J´ai été très clair sur le fait que je désire me retrouver chez Red Bull dès que possible. C´est mon but numéro 1. Je vais repousser mes limites pour garantir le fait d´aller chez Red Bull le plus vite possible. »