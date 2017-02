La banque russe SMP s’implique de plus en plus dans les sports mécaniques et dispose maintenant, via le SMP Racing, de plusieurs programmes majeurs.

SMP est notamment représentée au Mans et en Indycar, mais aussi en Formule 1, suite à un accord signé avec Renault F1 pour le développement de Sergey Sirotkin.

La banque souhaite-t-elle aller plus loin encore ? En Russie il se murmure que le patron, Boris Rothenberg, pourrait payer un baquet à Sirotkin en 2018. Ce qui signifierait allonger 10 à 15 millions d’euros par an. Mais le programme mis en place par SMP ne peut pas le faire seul.

"Oui, notre programme en sport automobile avance. Concernant sa croissance, seul Dieu sait où elle s’arrêtera. Pour le moment nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour construire ce programme russe de sport automobile. Nous n’avons pas d’autres partenaires."

SMP pourrait accélérer son programme si elle recevait davantage de soutien financier de la part du pays.

"Si des objectifs spécifiques nous sont donnés, alors nous pourrions penser différemment. En attendant, encore une fois, nous ne pouvons compter que sur nous. Donc, pour le moment, oui, ce sera limité en Formule 1 au soutien de Sergey dans le cadre d’un poste de pilote de réserve."