Le responsable des jeunes pilotes chez Red Bull, Helmut Marko, voudrait voir de nombreux changements être appliqués à la F1. Parmi eux, l’introduction d’un manufacturier moteur indépendant au plus tard en 2021, date d’expiration des actuels accords Concorde.

« C’est plus que nécessaire » argumente Marko. « Et ce moteur doit être simple, bruyant, et doit coûter moins de 10 millions. Nous parlons d’un moteur bien moins sophistiqué que l’actuel – un simple moteur de course. Il y a assez d’entreprises qui existent qui pourraient le fournir. Donc nous attendons des nouveaux propriétaires et de la FIA qu’ils trouvent une solution, au plus tard à la fin de cette saison. »

Selon le plan de Marko, l’idéal serait même qu’un seul moteur indépendant serait distribué à toutes les équipes, et la différence se ferait ainsi au niveau du châssis. Cela ne se fera évidemment pas, puisque les constructeurs sont impliqués.

Mais Marko se permet une menace : l’éventuel retrait de Red Bull de la F1 si aucune solution n’est trouvée pour l’arrivée d’un moteur indépendant…

« Si cela n’arrive pas, notre avenir en F1 n’est pas assuré. »

Marko a tout de même admis que les problèmes actuels de Red Bull, qui peine à suivre le rythme de Mercedes ou Ferrari, ne sont cependant pas liés qu’à un manque de puissance du moteur Renault.