Alors que Valtteri Bottas accomplissait des tests pour le compte de Pirelli, George Russell était dans l’autre Mercedes qui prenait la piste aujourd’hui à Budapest. Le premier de l’actuel championnat du GP3 a été assez rapide, puisqu’il n’a terminé qu’à 499 millièmes du Finlandais, qui roulait sur des réglages similaires, avec le plein d’essence. Il a de plus accumulé un total impressionnant de tours (119).

« C’était incroyable aujourd’hui. J’avais tellement hâte que ce jour arrive, et depuis si longtemps. C’est le rêve de chaque pilote de conduire une F1. Dès que je suis rentré en piste, j’ai tout de suite compris à quel point il y avait de l’adhérence et de l’appui sur cette voiture, c’est incroyable. Il y a 48 heures, je conduisais une GP3 sur la même piste, mais aujourd’hui, c’était totalement différent. »

« Aujourd’hui, j’ai principalement fait des longs relais avec le plein d’essence. Nous voulions voir la dégradation des pneus et nous avons principalement fait de la simulation de course. Je suis assez heureux de ma performance. J’étais sur des réglages similaires à ceux de Valtteri, avec la même charge d’essence, et j’ai fini la journée environ une demi-seconde derrière lui. C’est à peu près ce à quoi je m’attendais, après qu’il a fait un week-end de course et battu Lewis Hamilton en qualifications. Donc on sait qu’il très rapide ici ! »

« Heureusement, j’avais fait beaucoup de tours dans le simulateur de Mercedes, donc je savais à quoi m’attendre. La plus grande différence avec le GP3, c’est la direction, la maniabilité, c’est vraiment plus puissant, je pouvais le sentir immédiatement. Et il y a aussi le freinage. Je m’attendais à être rapide en ligne droite, et à avoir de l’appui en virage, mais je ne pense pas que quiconque comprenne tout à fait la puissance du freinage de cette machine. En GP3, nous entrons dans le virage 1 à environ 270 km/h, nous freinons au panneau des 100 mètres, et aujourd’hui, nous allions à presque 300 km/h et je freinais 25 mètres plus tard qu’en GP3. »

Le seul hic pour Russell est un petit pépin physique situé là où il ne faut pas…

« J’ai un peu mal aux fesses, parce que le baquet est un peu étroit pour moi, mais c’était OK, je m’attendais à tout cela sur ce circuit et avec une voiture comme celle-ci ! »

Le jeune pilote de Mercedes roulera de nouveau ce mercredi.