Mercedes a évalué deux pilotes le week-end dernier : Nicholas Latifi (photo) et George Russell.

Ils ont pu prendre tous les deux le volant de la Mercedes W06, la monoplace de 2015 qui a permis à Mercedes d’obtenir son 2e titre et Lewis Hamilton son 3e.

L’équipe de Brackley était présente à Portimao, sur l’Autodromo Internacional do Algarve, à Portimao au Portugal, afin de faire rouler Russell, 19 ans et pilote en GP3 cette année. Il avait fini 3e et meilleur débutant de la F3 en 2016.

Russell fait déjà partie du programme jeunes de Mercedes contrairement à Latifi, récemment vu du côté de chez Lotus et Renault F1. Le Canadien de 21 ans, engagé pour une nouvelle saison en Formule 2, n’avait fini que 16e de la GP2 l’an dernier.

A noter que ces essais ne sont pas limités en kilométrage : l’accord pour les tests d’anciennes Formule 1 permet aux équipes de rouler avec des monoplaces de 2013 à 2015, avec des pneus de démonstration toutefois.