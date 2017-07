George Russell ne va pas se laisser distraire par ses nouvelles occupations chez Mercedes, au sein de l’équipe de Formule 1.

Le jeune Britannique de 19 ans a un rôle de plus en plus actif au sein de l’équipe championne du monde, avec de nombreuses séances au simulateur, et, à venir, des essais privés en Hongrie, après le Grand Prix.

Pour Russell, briller en GP3 reste sa priorité.

"Je l’ai dit toute l’année : mon rôle avec Mercedes en F1 et ma carrière active en GP3 sont deux choses bien séparées pour moi. Et mon but principal est de décrocher le titre en GP3," confie-t-il.

"Tout ce qui se passe avec Mercedes est presque secondaire. Au final, ce que j’arrive à bien faire au volant de leur simulateur, pour le développement, ne compte pas si je n’ai pas les résultats attendus en GP3. Je ne pourrai pas progresser vers les catégories supérieures si je ne réussis pas ça."

"Donc le GP3 et ART Grand Prix, ça vient en numéro 1. Mon travail chez Mercedes en n°2. Je suis évidemment ravi de pouvoir piloter la W08 en Hongrie, ce sera comme un bonus pour moi après l’essai de la W05 il y a quelques mois."

Russell admet être bien entouré chez Mercedes.

"J’ai même été surpris de voir Toto Wolff et Niki Lauda au pied du podium pour ma victoire à domicile à Silverstone. J’ai aussi vu les ingénieurs de l’équipe, je m’entends bien avec eux, et j’ai appris que tout le monde avait suivi ma course."