A une semaine du début de la saison, il ne reste logiquement plus beaucoup de baquets libres, et Roy Nissany vient de s’emparer du deuxième volant de chez Campos, aux côtés de Luca Ghiotto. Ce sera la première saison de l’Israëlien en F2, mais il a déjà de l’expérience en Formule 3 Europe, où il a couru durant deux saisons, et en World Series, où là encore il est resté deux ans, terminant quatrième et cinquième au championnat.

Roy Nissany est bien sûr heureux de franchir un palier : "Je suis ravi de rouler avec Campos en Formule 2. Malgré ma courte expérience avec l’équipe, j’ai déjà senti un fort lien se tisser, aussi bien avec les gens qu’avec la voiture. Nous travaillons de manière déterminée sur les préparations pour la première course et je suis très confiant quant au fait qu’on va pouvoir se développer et atteindre nos objectifs."

Adrián Campos, le directeur de chez Campos, ajoute : "Je suis ravi de commencer à travailler avec Roy. J’ai suivi de près sa carrière ces deux dernières années et je pense qu’il a un énorme potentiel. Comme toujours, nous ferons tout ce que nous pouvons pour l’aider à atteindre le succès. Il s’améliorera au fil de la saison et il a certainement un brillant futur devant lui."