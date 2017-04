Renault Sport Formula One Team a annoncé la promotion d’Oliver Rowland de la Renault Sport Academy au rang de pilote de développement en Formule 1 pour la saison 2017.

En parallèle du Championnat FIA de F2, Oliver accomplira un programme au simulateur pour l’écurie et du roulage en piste.

"Mon objectif a toujours été d’avoir un rôle en F1. C’est donc formidable de voir tout mon travail payer," commente Oliver Rowland.

"La Renault Sport Academy m’a offert un terrain d’entraînement idéal et ce poste de pilote de développement représente une nouvelle étape excitante au sein de la famille Renault après tant d’années en Formule Renault 2.0, 3.5, puis dans l’Academy."

"J’ai beaucoup appris l’an dernier, notamment en travaillant au simulateur d’Enstone. Je me sens bien préparé pour cette fonction. Je suis fier de faire partie de l’équipe. Je vais travailler dur et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour contribuer au développement de la R.S.17."

Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing, ajoute :

"Nous connaissons très bien Oliver et nous sommes très content de récompenser son travail avec ce rôle au sein de Renault Sport Formula One Team. Pilote de développement est un rôle important dans une équipe et il est très intéressant d’avoir quelqu’un qui connaisse déjà l’écurie."