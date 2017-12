Rowland avait bien mérité sa victoire dans la course longue après une belle lutte avec Markelov, mais le Britannique a été disqualifié par les commissaires qui ont trouvé que le fond plat de sa DAMS était trop fin. En plus de perdre sa victoire, le Britannique partira en dernière ligne demain pour la dernière course de la saison.

Autre pilote disqualifié après la course : Antonio Fuoco. L’Italien avait fini troisième juste sur la ligne, son équipier Charles Leclerc l’ayant laissé passer sur le fil pour le championnat. Le concernant, c’est la pression de ses pneus qui était en-dessous de la limite. Il partira lui aussi du fond de la grille demain.

Du coup, Artem Markelov remporte cette course longue d’Abu Dhabi, devant Charles Leclerc et l’autre Russian Time de Luca Ghiotto. Initialement dixième, King passe huitième et s’élancera en pole demain. Les derniers points du jours reviennent à Sette Camara et Delétraz.

Cette victoire sur tapis vert de Markelov a de grandes conséquences au championnat pilotes puisque du coup le Russe compte 17 points d’avance sur Rowland et ne peut plus être rejoint, comptant plus de victoires que le Britannique. Artem Markelov est donc officiellement vice-champion de F2 2017.

Le classement du championnat constructeurs change également : c’est Russian Time qui prend la tête avant la dernière course de demain matin, 10 points devant PREMA et 20 points devant DAMS qui semble désormais hors course.