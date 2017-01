Nouveau membre du triumvirat placé à la tête de la F1 après le départ de Bernie Ecclestone, Ross Brawn, désormais « manager des sports mécaniques », sera notamment chargé d’entretenir de bonnes relations avec les écuries. L’ancien directeur de Mercedes et de Ferrari entend faire de la viabilité financière des petites écuries une de ses priorités. On sait d’ailleurs que Manor lutte actuellement pour sa survie…

« Nous devons trouver des solutions pour que les petites écuries puissent se tenir debout par elles-mêmes – commercialement aussi – et pour qu’elles posent un bon défi à la hiérarchie générale de la F1. Pour le moment, c’est une grande difficulté pour elles, c’est un défi trop important, et nous devons trouver les moyens pour avoir dans le futur une F1 saine du haut en bas de la hiérarchie. Il faut peut-être trouver des moyens pour s’assurer que ces petites écuries deviennent un élément attractif et précieux pour la F1, non pas seulement sur la piste mais en tant qu’entreprises. »

En raison des accords Concorde qui tiendront encore pour plusieurs années, les changements ne seront pas cependant rapides à venir, prévient Ross Brawn… « Nous avons un contrat avec les équipes jusqu’en 2020, donc rien ne va substantiellement changer avant, à moins que toutes les équipes ne trouvent un accord pour changer les choses avant l’heure. »

Par le passé, la F1 a pris trop de mauvaises décisions selon Ross Brawn – des décisions qui se sont finalement révélées contre-productives. L’ingénieur anglais souhaite donc apporter sa propre contribution à la discipline, mais ne le dévoilera pas dès aujourd’hui. Il n’évoque pas ainsi la piste évidente par nature – celle d’une redistribution plus équitable des revenus commerciaux.

« Il y a beaucoup d’initiatives que nous pouvons prendre en F1, et j’ai des idées au sujet de ce qui pourrait être fait. Je ne suis pas encore prêt à les partager avec tout le monde, mais je veux les partager avec les équipes et la FIA, et commencer à développer, comme je l’ai dit, un plan pour les trois ou cinq prochaines années en F1. Un plan que nous pourrons regarder dans trois ou cinq ans, pour dire que nous avons à présent largement progressé en termes d’attractivité du sport et d’interaction avec les fans. »

Ce plan ne menace pas le cœur historique de la F1 – les courses européennes. Comme Chase Carey, Ross Brawn tient ainsi à rassurer tous les fans ou les promoteurs de circuits en Europe : le Vieux Continent restera l’épicentre de la discipline.

« L’héritage de la F1 est vital. La vision à long terme de Liberty confortera cet héritage parce que Liberty reconnaît la valeur de l’héritage de la F1 – Monza, Monaco, Spa, Silverstone. C’est pourquoi la F1 attire les fans, c’est pourquoi les circuits veulent organiser une course. Si vous perdez cet héritage, vous perdez le cœur de la F1. Donc tout ceci doit être préservé, et nous devons trouver les moyens pour rendre les courses non pas moins chères, mais meilleures commercialement pour le promoteur, afin qu’il retire plus d’une course que par le passé. »