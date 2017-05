Depuis son retour en F1, Ross Brawn a fort à faire pour améliorer le spectacle. Rendre les courses plus attrayantes est le nouveau cheval de bataille du Britannique, qui n´hésite pas à s´inspirer des autres catégories, notamment le MotoGP.

La saison 2017 comptabilise 20 Grands Prix et il se murmure que le nombre de dates inscrites au calendrier de la F1 pourrait augmenter à l´avenir. Mais l´ancien ingénieur montre qu´il sait faire la part des choses.

"Le plus important, c´est la qualité de la course. Cela n´apporte rien d´avoir beaucoup de courses, si elles sont ennuyeuses. Notre priorité consiste à améliorer la qualité des courses actuelles et d´en apporter de nouvelles d´une qualité élevée. »

Se pose toutefois la question des écuries, déjà fortement accaparées cette année. Cela n´inquiète pas Brawn.

"Les équipes ont un défi à relever avec les 20 courses actuelles. Mais je pense qu´il y a encore la possibilité d´en ajouter une à deux de plus d´excellente qualité."

Il va falloir alors revoir les dates de Grands Prix avec beaucoup d´intelligence afin de ne pas trop marcher sur les plates-bandes des autres séries.

"C´est difficile de jongler avec les dates et on ne peut pas toujours atteindre ce que l´on veut" reconnaît-il. « Mais au moins, nous dialoguons et nous essayons d´y travailler. J´ai rencontré Carmelo Ezpeleta (le patron de la Dorna) afin de voir ce que nous pouvons faire pour éviter ces clashs de dates au maximum. »

Dans tous les cas, Brawn apprécie le monde du MotoGP et compte bien en tirer des idées.

« J´aime le système de compétitions qu´il y a avec le Moto 3, le Moto 2 et le MotoGP et les progrès qui y sont associés. C´est intéressant d´examiner les côtés commerciaux, la structure des équipes et des accords ainsi que de voir comment les équipes clientes fonctionnent. »

Le monde des deux roues excelle dans un domaine particulier selon Brawn : l´intégration des jeunes talents. La manière dont les séries inférieures sont intégrées à un week-end de Moto GP est selon lui « un modèle génial de ce que nous devons faire. » En Formule 1, il arrive en effet très souvent que les fans ne parviennent pas à savoir d´où vient un nouveau talent.

Les aspects commerciaux jouent un rôle important, et le Britannique fait le triste constat que ce sont ces aspects qui font qu´il n´y a pas en catégorie reine, pourtant considérée comme le pinacle des sports moteurs, « les 22 ou 24 meilleurs pilotes. »

« C`est un problème complexe, parce qu´on doit amener les équipes dans une position où ces décisions commerciales ne seraient pas décisives, et faire en sorte que les écuries puissent choisir les meilleurs pilotes. »

Malgré toutes les voies qu´il semble vouloir ouvrir, Brawn reste lucide.

« Il n´y aura pas de révolution en Formule 1 avec laquelle tout va changer soudainement et devenir meilleur. Il s´agit plus d´un processus qui vise la continuité. »

Avec les changements qui ont été opérés dernièrement, Brawn déclare être « vraiment satisfait. »

Mais il prévient toutefois : « Tant que nous ne serons pas complètement clairs sur quelle direction le sport doit prendre, nous ne ferons pas de grand changement. C´est trop risqué. »