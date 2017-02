Ross Brawn est resté un certain temps éloigné des paddocks, après avoir pourtant occupé des fonctions éminentes chez Ferrari ou chez Brawn GP. Désormais de retour dans les bagages de Liberty Media, l’ingénieur a avoué qu’il retrouvait peu à peu goût à l’intensité d’une vie au rythme du Formula One Circus.

« J’ai trouvé beaucoup de choses à faire durant ma retraite, mais vous ralentissez un peu le rythme. C’est amusant, depuis que je suis revenu, il se trouve que j’ai accéléré un peu le rythme, et j’arrive à faire plus de choses en une journée. Quand vous n’avez pas cette intensité, alors, vous ralentissez un peu, et vous faites moins de choses en une journée qu’auparavant. Mais l’intensité revient déjà. »

Manager des sports mécaniques pour Liberty Media, Ross Brawn doit apprendre un nouveau rôle spécialement créé pour lui. Comment compte-t-il se servir de son expérience passée pour cette expérience inédite ?

« J’ai été très orienté vers le travail pour les écuries par le passé, et les objectifs étaient très clairs et simples : gagner des courses et des championnats, et tout tournait autour de cela. Donc mes victoires et mes championnats sont maintenant différents et je dois découvrir comment cela fonctionne avec moi. Je suis optimiste, je trouverai la motivation pour essayer d’accomplir cela. »

Ross Brawn ne joue pas les faux-semblants pour autant et confie qu’il garde aussi quelques mauvais souvenirs de ses années de directeur d’écurie…

« Il y a beaucoup de choses en F1 qui m’ont manqué, beaucoup d’aspects de la F1 qui m’ont manqué. Il y a eu des choses qui ne m’ont pas manqué et je suis probablement un peu hypocrite maintenant parce que je me replonge dans certaines choses que je n’ai pas toujours appréciées ! Mais si je pouvais quitter la F1 dans le futur avec le sentiment que j’ai été capable de contribuer au sport et de le faire progresser un peu, alors, je serais très heureux. »