Ross Brawn compte démarrer au plus vite son implication à la tête de la Formule 1 en tant que manager du sport et cela passe par une présence sur le premier évènement de cette saison, les essais hivernaux de Barcelone.

Ces essais débuteront le 27 février avec 4 premiers jours d’essais, suivis de 4 autres jours d’essais début mars.

L’ancien patron de Mercedes F1 fera ainsi un retour remarqué dans les paddocks.

"Je serai présent sur les courses, au début de la saison c’est certain. Et je viendrai aussi lors des essais hivernaux parce que je veux voir les nouvelles monoplaces," explique Brawn.

"Nous avons un changement de règles radical à venir et nous devons savoir aussi vite que possible quel impact il risque d’avoir sur le spectacle. Aussi bien en positif qu’en négatif."

"Je veux être autant préparé que possible à ce qui nous attend à Melbourne, pour la première course de l’année."

Pas question pour lui pour autant de devenir la nouvelle icône du paddock, tel Bernie Ecclestone.

"Ah non, Bernie est totalement unique et absolument irremplaçable. C’est pourquoi personne n’a pris directement son poste, il a fallu réorganiser la Formule 1. Je ne peux imaginer personne tenir le même rôle que lui. Le sport lui doit beaucoup. Et j’espère que nous le verrons sur quelques courses et qu’il continuera à nous soutenir."