Le succès de cette saison 2017 de Formule 1 tiendra incontestablement dans la bataille que Mercedes et Ferrari pourront se livrer pour le titre mondial.

Red Bull, encore un peu trop loin, espère toutefois jouer les podiums voire les victoires à la régulière, un peu plus tard dans la saison, lorsque Renault aura fiabilisé et débloqué le potentiel de son moteur évolué (en juillet si tout va bien).

Selon Ross Brawn, il faut surtout saluer le caractère combatif de Sebastian Vettel, au volant de sa Ferrari SF70H.

"Ce que Sebastian arrive à faire au volant de la voiture rouge est une belle publicité pour la Formule 1," révèle le manager sportif.

"La plupart des fans veulent voir une équipe Ferrari capable de jouer la gagner et Sebastian et la clé pour y parvenir."

Des propos qui mettent, indirectement, la pression sur Kimi Raikkonen, qui n’est pas encore au niveau cette année.

Entre Mercedes et Ferrari, le duel est serré... mais Vettel est le favori du consultant de Red Bull, Helmut Marko.

"La Mercedes est peut-être plus rapide mais Hamilton doit aller à la limite. Sebastian est capable de mener plus facilement sa voiture au podium. La Ferrari est plus constante et cela devrait aider Sebastian dans sa route vers le titre."