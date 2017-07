Fernando Alonso a d’ores et déjà prévenu : si le calendrier de la F1 compte 25 courses dans le futur, il n’hésitera pas à dire « niet » et à quitter la discipline. Le coup de gueule de l’Espagnol fait écho aux inquiétudes de nombre de patrons d’écuries, qui craignent de se retrouver avec des mécaniciens surchargés et des équipes surmenées.

Chase Carey a donc fait quelque peu machine arrière en assurant que sa priorité n’était pas d’instaurer un calendrier à 25 courses, mais plutôt de consolider les 21 rendez-vous actuels.

Parmi les dirigeants de Liberty, on pense pourtant bel et bien à atteindre cette barre des 25 courses. Ross Brawn, le manager des sports mécaniques, a été clair dans la presse anglaise.

« 25 courses, c’est une course un week-end sur deux. Ce n’est pas une si dure vie de travail, non ? Il n’y a pas si longtemps, les pilotes effectuaient des tests toutes les semaines. »

La solution privilégiée par Chase Carey serait d’ajouter des nouveaux rendez-vous (comme à New York ou à Miami) tout en consolidant les épreuves européennes. Ce qui n’interdirait pas à la F1, selon Ross Brawn, de partir à la découverte « d’un ou deux nouveaux continents ».

Sean Bratches, le manager des droits commerciaux de Liberty, chargé de la négociation avec les promoteurs, devrait en tout cas avoir l’embarras du choix.

« Depuis ma prise de fonctions, il y a eu probablement 30 pays, municipalités ou principautés, qui m’ont contacté et qui sont intéressés pour faire venir la F1 dans leurs pays ou dans leurs villes. »