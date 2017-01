Depuis qu’il avait quitté la F1 fin 2013, laissant une équipe Mercedes à l’aube d’une période de succès, Ross Brawn s’était éloigné de ce monde pour prendre du temps pour ses autres passions et ne s’y était replongé que lorsqu’il avait fait partie du jury enquêtant sur l’accident de Jules Bianchi à Suzuka.

Il y a quelques mois, il envisageait d’y revenir s’il lui était proposé un rôle dans le nouvel organigramme établi par Liberty Media, et c’est ce qui a été annoncé en début de semaine : Ross Brawn fera parti du trio gouvernant de la F1 aux côtés de Chase Carey et de Sean Bratches. Retour sur le parcours rempli de succès de cet ingénieur touche à tout.

Alors qu’il n’a que 17 ans, il est pris comme apprenti à l’Etablissement de Recherche Atomique de Harwell où il apprend d’abord l’aspect mécanique de l’ingénierie avant de se plonger sur l’aspect théorique et de passer un certificat d’ingénieur mécanique dans le même domaine et dans le même établissement. Dans le même temps, il remarque une annonce déposée par Frank Williams qui cherche un ingénieur et participe à un entretien avec Patrick Head, alors en recherche d’un machiniste possédant des compétences de fraiseur, ce qui est le cas de Brawn.

C’est finalement en 1976 qu’il rejoint le monde du sport automobile avec March Engineering, de nouveau pour ses compétences de fraiseur. Son amour des sports mécaniques grandit très vite et il rejoint rapidement la division Formule 3 de March puis passe de nouveau un entretien avec Williams qui débouche sur un poste de mécanicien. Voyant que Brawn possède des compétences bien supérieures à celles pour lesquelles il l’a engagé, Frank Williams lui permet de progresser rapidement dans la hiérarchie de l’équipe et c’est ainsi qu’il se retrouve au département de recherche et développement dans lequel il officie au poste d’aérodynamicien en soufflerie.

Il quitte Williams en fin de saison 1984 pour rejoindre la nouvelle équipe Haas Lola (aucun lien avec l’équipe Haas actuelle) dans laquelle il fait partie de l’équipe technique en charge de concevoir le châssis, engagé sous le projet FORCE F1. Vu comme l’un des châssis les plus maniables du plateau, la Lola THL1 et sa petite sœur THL2 auront la malchance d’être équipés de piètres moteurs, le 4 cylindres en ligne Hart que remplacera le V6 Ford. Dans tous les cas, ce ne sera pas suffisant pour lutter contre les cavaleries alignées par Honda et TAG-Porsche et malgré le recrutement d’Alan Jones et Patrick Tambay, l’équipe ferme ses portes pour se concentrer sur l’IndyCar à la fin de la saison 1986.

Ross Brawn rejoint Arrows où il conçoit la A10B équipée d’un moteur Megatron, plus précisément un BMW rebadgé. L’année 1988 montre des signes encourageants avec un meilleur résultat en Italie où Eddie Cheever profite des problèmes des McLaren et signe un podium. L’arrêt des moteurs turbo oblige Brawn a redessiner en profondeur la monoplace en 1989 et en cours d’année, il décide de quitter la F1 et de s’engager en tant que directeur technique chez Jaguar en Endurance. Il conçoit la XJR-14 qui remporte le championnat du monde de la discipline en 1991 face aux redoutables Peugeot 905 et Sauber C11.

Son passage couronné de succès en endurance lui donne envie de revenir à la F1 et il s’engage dans l’équipe Benetton quelques semaines après l’obtention du titre par Jaguar. C’est là qu’il développe son rôle de stratège tout en restant impliqué dans la conception des monoplaces. Il y assiste surtout à l’éclosion d’un jeune talent tout juste repéré, Michael Schumacher, et accompagne l’Allemand pour aller remporter les deux premiers titres de sa carrière. Brawn triomphe également pour la première fois dans la catégorie reine et son travail en tant que stratège est loué par tous ses collègues, adversaires et observateurs. Il décide de rester chez Benetton en 1996 quand Schumacher part chez Ferrari mais, conscient du déclin qui s’amorce dans l’équipe de Flavio Briatore, Brawn décide de rejoindre le pilote allemand à la Scuderia dès la saison suivante, alors que Ferrari recommence à jouer les premiers rôles.

A suivre...