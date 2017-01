Loin de l’agitation dont le monde de la F1 fait preuve à l’aube de l’une des saisons les plus compliquées à aborder de l’histoire de la discipline, Nico Rosberg savoure non sans un sentiment étrange sa nouvelle retraite, annoncée le mois dernier à la surprise générale.

"Je vais simplement être chez moi, assis sur mon canapé, en train de regarder la télé" a-t-il déclaré à CNN au sujet du premier Grand Prix de la prochaine saison. "Ce sera étrange. Je serai très intéressé de voir ces nouvelles voitures et les luttes en piste, je vais suivre ça de près".

Au terme d’une saison longue et compliquée, Rosberg assure qu’il va profiter du calme de sa nouvelle situation, après avoir lutté durant 21 courses pour une couronne qui était son but ultime en carrière, et l’avoir remportée au terme de la dernière course de la saison.

"La pression et l’intensité étaient incroyables" poursuit-il. "Il y a eu des moments très difficiles. Perdre face à Lewis lors des deux saisons précédentes avait été très compliqué, ce n’est pas simple à gérer. Même lorsque j’ai franchi la ligne à Abu Dhabi, je n’étais pas heureux, j’étais d’abord soulagé !"

Pour l’Allemand, l’accrochage entre les deux Mercedes reste le point noir de cette saison : "C’était la première fois que ça arrivait, ça a été très intense en interne".

Les débordements liés à la lutte entre les deux hommes sont restés en interne, Toto Wolff tenant à donner une bonne image en public, et seule la frustration de Hamilton à Sepang, après sa casse moteur, n’avait pas été contenue. L’Anglais avait alors dit que quelqu’un souhaitait qu’il ne gagne pas le titre.

Rosberg a assuré jusqu’à la fin de saison prendre les courses les unes après les autres et pense devoir son titre à sa concentration et à la gestion de son état d’esprit : "La bonne direction était pour moi de rester dans l’instant présent et de ne pas me perdre dans mes désirs et dans mes rêves. J’ai travaillé là-dessus avec un coach, avec de la méditation notamment, afin de trouver la bonne direction".

Rosberg a trouvé du soutien auprès de sa famille, notamment de son père, l’ancien champion du monde. Il reconnaît aussi le rôle joué par sa femme, qui l’a aidé à se focaliser sur la course automobile, comme il l’avait déjà précisé dans son communiqué annonçant sa décision.

"J’ai réalisé ce que je voulais. Ma famille m’a énormément aidé, ils ont tous fait de la course leur priorité, et tout le reste était secondaire. Je n’ai jamais eu de mauvais moments avec ma petite, et tous les parents savent à quel point ça peut être compliqué. Vivian a tout géré pour que je puisse recharger mes batteries quand j’étais à la maison".

Une fois qu’il se sera reposé et qu’il aura déconnecté de la Formule 1, il compte bien reprendre un rôle dans la discipline, sans pour autant que ça doive lui prendre autant de temps que le rôle de pilote ne lui prenait : "Je veux être impliqué d’une manière ou d’une autre, je sais que je serai un grand fan de notre sport".

Il n’exclut pas non plus de piloter dans une autre catégorie, puisqu’il reconnaît volontiers qu’être derrière le volant risque de lui manquer. Mais il maintient qu’il est hors de question pour lui de s’impliquer de nouveau à un niveau similaire à l’année 2016.

"J’ai un karting dans le sud de la France, donc si j’ai envie de piloter j’y vais avec des amis, mais rien d’autre n’est programmé pour le moment. J’ai besoin de compétition et je suis passionné par d’autres sports. Je sais que même en jouant au tennis je peux vivre le même genre d’intensité et de plaisir. On verra bien".