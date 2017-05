Nico Rosberg assistera ce week-end à son premier Grand Prix depuis sa retraite de pilote de Formule 1.

Après avoir rendu visite à son équipe, Mercedes, lors des essais privés de Barcelone, l’Allemand sera présent à Monaco ce week-end. Difficile pour lui d’éviter cette course pour celui qui a presque toujours vécu dans la Principauté et qui y réside encore.

"Cette course va être pour moi l’une des plus intenses sur le plan des émotions, pour mon retour dans un paddock de Grand Prix," admet Rosberg.

"Avec toutes ces émotions, qui seront positives, ce sera vraiment très spécial. Revenir sur une course en tant que champion du monde, cela va être fantastique. En plus sur l’un des circuits où j’ai eu le plus de succès dans ma carrière."

"J’ai hâte de revoir toutes les personnes qui m’ont soutenu durant toutes ces années. C’est certain, cela va être incroyable."

Rosberg admet avoir beaucoup apprécié, depuis son canapé, le spectacle offert par le nouveau règlement.

"Jusqu’à présent, les courses de cette année ont été absolument fantastiques. Nous avons tout eu : de l’excitation, des rebondissements, des choses imprévisibles. Nous ne pouvions rêver mieux."

Rosberg l’assure, sa visite ne le fera pas changer d’avis.

"J’ai fermé un chapitre de ma carrière maintenant. Je garde des souvenirs exceptionnels et de belles émotions en mémoire."

Le champion du monde a en plus un autre chapitre à écrire, celui de son 2e enfant. Sa femme Vivian est en effet à nouveau enceinte.

"Je suis ravi à l’idée d’être papa pour la 2e fois !"