Le champion du monde en titre, et nouveau retraité de la Formule 1, Nico Rosberg, a été récompensé hier soir à Monaco au Laureus Awards.

Il n’a pas obtenu le titre de sportif de l’année, qui est revenu à Usain Bolt, mais celui de révélation de l’année.

C’est le double champion du monde de F1, Emerson Fittipaldi, qui a donné son trophée à l’ancien pilote Mercedes en Formule 1.

Ont déjà été distingués par le passé aux Laureus Juan Pablo Montoya (2002), Lewis Hamilton (2008), Jenson Button (2010) et Daniel Ricciardo (2015).

"J’ai grandi à 40 mètres d’ici, dans le bâtiment qui est juste à côté. J’avais 14 ans et je regardais cette cérémonie depuis le balcon, avec la TV allumée pour la suivre. Je me souviens de Mandela sur cette même scène. Depuis, cela a toujours été mon rêve d’être ici un jour et c’est incroyable de réaliser que c’est arrivé, ce soir. Merci à tous ceux qui ont pris part à mon succès," a déclaré Rosberg.

Son ancien team, Mercedes, nominée pour la 3e fois dans la catégorie "Equipe de l’année", n’a toujours pas été récompensée. Ce sont les Chicago Cubs (vainqueur de la ligue de Baseball aux USA après 108 ans d’attente) qui ont obtenu cette distinction.