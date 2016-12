Depuis son titre de champion du monde décroché le 27 novembre dernier, Nico Rosberg a effectué une grande tournée dans plusieurs villes et plusieurs pays. Les cérémonies et les discours se sont succédé, ce qui a aussi stimulé l´introspection de l´Allemand.

Le pilote aura été en tout 20 ans actif dans le sport automobile, dont 10 années passées en tant que pilote titulaire en Formule 1. Il se rend compte à quel point il a pu changer, aussi grâce à la compétition.

« Je suis très très reconnaissant envers mon sport » dit-il.

« Tout ce que j´ai pu apprendre depuis ma tendre enfance, c´est extraordinaire. Mon parcours en Formule 1 a commencé avec la dure école du kart. Lorsque je pense à quel point j´ai pu être timide quand j´ai été jeune… J´ai détesté de devoir me tenir debout, face à la classe, à l´école. Et à présent, je me sens bien sur une scène, j´aime tenir des discours. Cela m´a beaucoup amusé lors des dernières semaines. »

Pour le champion du monde, la diversité présente dans le sport auto est un atout duquel on peut beaucoup apprendre.

« Le plus important a peut-être été de travailler avec des personnes différentes, venant de plusieurs cultures. Cela te forme pour la vie, j´en suis convaincu. »