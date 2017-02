Nico Rosberg prédit déjà une belle progression dans la hiérarchie de McLaren Honda et de Fernando Alonso, un pilote qu’il apprécie particulièrement puisqu’il avait récemment déclaré qu’il aurait bien aimé le voir à sa place, en tant que coéquipier de Lewis Hamilton cette année.

"Cela ne s’est pas fait mais, comme pour Vettel, Mercedes doit garder Alonso à l’esprit pour l’avenir. Même s’il n’est plus le plus jeune du plateau, il pilote toujours à son meilleur niveau. En tout cas c’est comme ça que nous l’avons perçu. Alonso doit être une piste envisagée par Mercedes et je suis certain qu’elle le sera," lance Rosberg.

Alors, en attendant ce très hypothétique transfert, l’Allemand souhaite à l’Espagnol une bien meilleure saison.

"Fernando sera sur le podium cette année, ou alors très proche," prédit-il.

"C’est possible parce qu’avec les règles 2017, tout le monde part de zéro. Alonso et son équipe ont donc de grandes chances. Il faudra attendre parce que des surprises peuvent aussi venir d’autres pilotes et d’autres équipes. Mais je pense que McLaren va significativement hausser son niveau de performance."

"Je ne m’attends pas non plus à ce qu’ils dominent, mais une opportunité nouvelle s’est créée pour eux, pour qu’ils se relancent avec les autres top teams. Et ils vont l’utiliser, définitivement."