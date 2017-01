Retraité des paddocks, et désormais ambassadeur de Mercedes, Nico Rosberg ne connaîtra pas la nouvelle ère de la F1 marquée par l’arrivée des nouveaux propriétaires américains, Liberty Media.

Liberty Media entend donner un coup de fouet à la rentabilité et aux audiences de la F1. Nico Rosberg pense en effet qu’il y a des efforts à faire de ce côté-ci, et fait toute confiance au savoir-faire des Etats-Uniens pour mener à bien leurs objectifs.

« Nous pouvons voir avec les audiences que la F1 est toujours un sport incroyablement grand, que la F1 est telle qu’elle devrait l’être. Néanmoins, il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, comme partout. C’est bien, maintenant, il y a un changement de direction, les anciens leaders ont fait un travail formidable, par exemple Bernie Ecclestone. »

Nico Rosberg ne veut visiblement froisser personne dans les paddocks. Mais Bernie Ecclestone, que l’on dit sur le départ, appréciera-t-il que l’on parle déjà de lui au passé ?

« Mais je pense que c’est bien que des nouveaux propriétaires arrivent, et je pense vraiment qu’ils peuvent pimenter un peu le sport, et amener quelques changements » poursuit Nico Rosberg.

« Peut-être qu’ils peuvent même américaniser un peu la F1, ils sont bons dans le show business, et je pense que nous pourrions avoir un peu plus besoin de cela. J’ai hâte de découvrir les quelques idées qui seront mises en œuvre et je suis sûr qu’elles feront la différence. »