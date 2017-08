Ambassadeur de Mercedes, Nico Rosberg profite de sa retraite précoce pour sillonner les quatre coins du monde, mais il suit aussi toujours de près l’actualité de la F1.

Pour le titre mondial, l’Allemand a un favori et – cela ne surprendra personne – il s’agit de Mercedes. Il ne croit pas que Ferrari pourra suivre la course au développement en cette deuxième moitié de saison.

« Ferrari a fait un excellent travail durant l’hiver. Mais à partir de maintenant, c’est une course au développement. Et je trouve difficile de penser que Ferrari pourra suivre le rythme. Après Silverstone, je pensais que c’était déjà le cas [que Ferrari avait déjà décroché] et j’étais surpris de voir revenir la Scuderia en Hongrie. »

« Mais à Spa, ce sera encore une fois vraiment un circuit pour Mercedes et Ferrari n’aura probablement pas de chance de gagner. »

La menace, pour Mercedes, s’appellerait moins Ferrari que Sebastian Vettel.

« Nous savons que Vettel ne contrôle pas ses émotions parfois. L’an dernier, nous l’avons déjà vu à la radio au Mexique. Mais ce trait de caractère, c’est aussi une de ses forces. Sur le court terme, dans la chaleur du moment, cela peut apparaître comme une faiblesse, mais sur l‘ensemble d’une saison, ça peut en réalité faire la différence. Son caractère, à la base, est tourné vers la victoire, et ça ne peut pas faire de mal. »

Il est à noter que dans toutes ces déclarations, Nico Rosberg préfère mettre en avant l’équipe Mercedes et non un pilote particulier – et surtout pas son ancien rival Lewis Hamilton.