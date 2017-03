Désormais retraité des circuits, Nico Rosberg n’exclut pour autant pas un retour dans les paddocks. Non pas comme pilote, mais comme directeur d’écurie… l’Allemand admet en effet que l’ambiance de la F1 pourrait commencer à lui manquer en 2017.

« Un retour en tant que pilote est impossible. Il y aura certainement des moments étranges quand je verrai la première course à la TV. Je suis toujours un énorme fan de F1. »

« Je recherche de nouveaux projets et je dois dire que je suis réellement détendu. 20 courses par an c’est comme être un hamster sur sa roue… Je voudrais aussi dire que c’est la meilleure roue à hamster du monde ! »

« Je suis un compétiteur passionné et j’ai beaucoup apprécié ma carrière. Mais la F1 ce n’est pas faire du poney. Pour battre tout le monde et être champion du monde, vous ne devez faire absolument aucun compromis, et mon but était de tout gagner. »

Même s’il a désormais beaucoup moins de pression comme jeune retraité, Nico Rosberg n’exclut donc pas de reprendre du service comme directeur d’écurie.

« Je ne dis pas non. Beaucoup de choses sont possibles. Mais pour le moment, je suis principalement impliqué dans des projets caritatifs, pour les enfants et les moins fortunés, cela signifie beaucoup pour moi. Un autre projet serait d’aider les pilotes dans leur chemin vers le succès, en les conseillant. »

« J’ai réussi tout ce que je voulais. Ma nouvelle vie est maintenant un aussi grand défi que je veux relever avec autant de succès. »