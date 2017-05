Nico Rosberg a dû gérer une énorme pression durant sa carrière en sport automobile.

Celle-ci est devenue nettement plus intense lorsqu’il a eu entre les mains une voiture capable de se battre pour le titre mondial, lors des trois dernières saisons.

Dans son autobiographie, Open, Andre Agassi avoue avoir pleuré lorsqu’il est devenu numéro un mondial pour la première fois. Est-ce pour échapper à cette pression qu’il a pris sa retraite ?

"J’ai aussi pleuré lorsque j’ai franchi la ligne d’arrivée à Abu Dhabi. Mais j’ai ressenti quelque chose de complètement différent, même si, à ce moment-là, je ne songeais pas du tout à prendre ma retraite," explique aujourd’hui l’Allemand.

"Pour moi, il s’agissait d’un soulagement total, car les derniers tours avaient été si intenses que la tension nerveuse était à son maximum. Je ne me suis réjoui qu’au moment où j’ai entendu Vivian, mon épouse, dans la radio de bord. C’était comme si nous étions en train de nous parler le matin en nous réveillant. À ce moment précis, la pression extrême s’est dissipée."

Dans tous les grands sports individuels, il y a des champions qui dominent la discipline, mais ils finissent toujours par perdre leur position de leader. Ça a été récemment le cas de Novak Djokovic en tennis.

"Je l’ai rencontré il y a peu. À la plage, à Monaco. Il faisait du yoga. Je suis allé le saluer. Nous nous étions rencontrés auparavant lors des Laureus Awards et, depuis, nous nous écrivons de temps en temps. Nos enfants ont le même âge et nous vivons tous les deux à Monaco. Il se consacre entièrement au tennis. Nous avons d’ailleurs parlé de l’incroyable difficulté que cela représente. Seul Michael Schumacher a réussi à supporter cette pression. Il a vraiment tenu jusqu’au bout. Il y est allé à fond. Toujours plus loin, encore plus loin. Mais c’est vraiment le seul."

Pour Rosberg, il n’y a plus eu d’autres courses après le triomphe. Juste après, son manager a publié un film où on le voit, gamin, dans un karting, avec son père en bord de piste : Keke Rosberg, champion du monde de Formule 1 en 1982, torse nu, très fier de son fils !

"J’ai vraiment été ému lorsque j’ai vu ces images. Je ne connaissais pas ce film. Mon père l’a trouvé et mon équipe l’a remonté sans que je ne le sache. C’était la première étape de mon chemin et la boucle s’est bouclée à Abu Dhabi. Aujourd’hui, j’ai accompli la même chose que mon père. On peut partager cela. C’est juste génial."

Au début de sa carrière, Nico était constamment comparé à son père...

"Effectivement, ça m’a longtemps poursuivi. Mais ce n’était pas grave, juste un peu énervant. Maintenant, j’aime bien quand on nous compare. Je suis reconnaissant envers mes parents, envers ma famille. Mon père a vraiment soutenu ma carrière. Il a préparé tout mon chemin en Formule 1. Et lorsque j’ai percé, il s’est retiré."

Rosberg est désormais lui aussi père de famille. Sa fille a un an et demi.

"Oui. Et je réalise déjà que laisser son enfant voler de ses propres ailes est la chose la plus difficile au monde. Je me rends compte de ce que mon père a accompli. Et j’espère y parvenir moi aussi un jour. Cela dit, mon père ne se tient pas à l’écart. Récemment, il m’a écrit : « N’oublie pas que tu dois t’entraîner. » Mais je le sais bien. Je vais continuer à courir et à faire du vélo, je vais entretenir ma condition physique, mon coach m’a fait un programme d’entraînement. Il y a des biscuits sur cette table, je n’en mangerai pas. Ils ne me donnent même pas envie. Je continuerai à vivre de cette façon, car je sens que c’est la bonne."

Sauf qu’il aura désormais plus de temps pour parcourir le sud de la France dans sa Mercedes 280 SL Pagode qu’il aime mettre en valeur sur ses réseaux sociaux.

"J’aime tant conduire le long de la côte, mais cela ne peut pas devenir une activité quotidienne. Ça doit rester un moment particulier. D’ailleurs je fais toujours l’effort de bien m’habiller avant de m’installer au volant, avec une veste. Super stylé. Il le faut pour une voiture ancienne. Sinon, ça perd de son charme."