Mercedes a longuement hésité, lorsque Nico Rosberg a décidé de se retirer du monde de la F1, entre promouvoir Valtteri Bottas dont la carrière est gérée par Toto Wolff, et recruter un pilote de pointe comme Fernando Alonso. C’est la première option qui a été retenue et le Finlandais s’est bien adapté pour remplacer le champion du monde en titre.

"Ils ont deux personnalités différentes" reconnaît Toto Wolff. "J’adorais travailler avec Nico, il a une personnalité très compétitive, ce qui lui a permis de se frayer un chemin jusqu’au sommet du sport. On dit parfois que c’était plus facile pour lui mais en réalité, je pense que c’était très difficile pour lui car quand vous êtes un fils de champion du monde, vous devez trouver l’énergie et la motivation vous-même et je ne crois pas que ce soit facile. Il a toutefois réalisé le but ultime de sa vie et a décidé d’arrêter, ce qui est très inspirant car nous sommes tous dans une roue de hamster et il est celui qui a décidé de sauter".

Wolff a géré la carrière de Bottas depuis longtemps et bien qu’il a dit n’avoir pas du tout repris son rôle de manager face au Finlandais depuis que ce dernier est arrivé chez Mercedes, le directeur de l’équipe reconnaît de nombreux changements par rapport à la collaboration avec Rosberg.

"Valtteri est très différent, il est simplement intéressé par la compétition. Il a une vie de famille stable, une femme géniale et a besoin de son entourage proche, comme son coach Antti qui fait attention à lui. Il n’est pas du tout intéressé par une quelconque guerre hors piste".

"Je ne suis pas surpris de sa capacité d’adaptation car je le connais depuis longtemps et je savais que son rêve était d’être dans une voiture compétitive qui lui permettrait de gagner des courses. Quand l’accord a été passé, je sais que c’est exactement ce qu’il voulait. Il a baissé la tête et fournit un travail de tous les instants avec les ingénieurs à l’usine, il fait du très bon travail" poursuit Wolff.

Conforme à la philosophie des saisons précédentes dans l’équipe championne du monde, Toto Wolff explique que Valtteri Bottas aura tous les droits pour se battre pour le championnat s’il se retrouve en lutte face à Hamilton et Vettel.

"S’ils sont tous les deux en lutte pour le championnat nous n’interférerons pas, c’est très clair. Il pourrait y avoir une situation dans laquelle nous arrivons à la fin du championnat et que mathématiquement, il peut être champion s’il gagne toutes les courses et que ni Sebastian ni Lewis ne marquent aucun point, mais ça serait une exception. Tant qu’ils peuvent tous les deux être champions, j’aimerais les voir se battre. Je pense que nous devons cela à l’équipe".