Depuis le départ soudain de Nico Rosberg de la Formule 1, beaucoup émettent l´hypothèse qu´il reviendra piloter, comme Gerhard Berger, qui pense que l´adrénaline et le pilotage vont beaucoup trop manquer à l´Allemand.

Mais rien n´est moins sûr. Pour le champion du monde en titre, la boucle semble vraiment bouclée.

« Dans les livres, j´adore quand il y a une fin phénoménale. Mon livre de Formule 1 a eu ce genre de fin » se réjouit-il.

« Je n´aurais pas pu rêver mieux pour moi. Ce chapitre avec l´atteinte du but ultime à la fin me procure un sentiment génial, que je vais aussi emporter avec moi dans ma prochaine étape. C´est une joie, un accomplissement. C´était une fin énorme, émouvante. Tout le monde aime cela, non ? »

« J´exclus tout retour. Pour moi, cela a été génial, mais maintenant le chapitre est clos. »

Même utiliser son talent dans d´autres disciplines, comme le DTM ou les 24h du Mans, ne semble pas l´attirer.

« Cela non plus. »

L´Allemand a été très surpris par les réactions, lorsqu´il a rendu sa décision publique de partir en retraite.

« C´était bien de voir la majeure partie des gens réagir de manière si positive. Je ne m´y attendais pas, même si au préalable, je ne me suis pas fait de souci sur les réactions. »

Le champion du monde se défend toutefois face aux critiques le concernant. En effet, à l´annonce de son départ, beaucoup de personnes ont évoqu le fait qu´il n´était pas un vrai compétiteur, pas un pilote dans l´âme.

« C´est une chose que je ne comprends pas. Tu ne peux pas devenir champion du monde sans passion. Depuis 11 ans, j´ai tout mis dans le sport. On ne peut le faire qu´avec de la passion. »

D´ailleurs, Rosberg aime toujours la Formule 1. La discipline est toujours présente dans son quotidien.

« Je suis maintenant encore un grand fan. A présent, j´ai enfin le temps de lire tous les contenus des sites web. Je ne l´avais jamais fait jusqu´à maintenant parce que ne je voulais pas me laisser influencer, que ce soit de manière positive ou négative, et que je voulais mettre 100% de mon énergie dans mon sport. Mais c´est sûr, je vais regarder tous les Grands Prix. Je m´en réjouis à l´avance. Il va y avoir quelques moments étranges. Par exemple, si Valtteri (Bottas) se retrouve dans ma voiture en pole position. Mais j´y suis déjà préparé. L´équipe est incroyablement bonne et la probabilité que Mercedes se débrouille bien est grande. »