Niki Lauda était l´une des rares personnes à avoir accueilli avec contrariété le départ de Nico Rosberg. Le responsable de Mercedes n´a pas caché que l´Allemand a mis l´écurie en mauvaise posture, en mettant la direction devant le fait accompli.

Mais avec la titularisation de Valterri Bottas chez les Flèches d´Argent, l´Autrichien peut enfin souffler.

« Je suis heureux qu´on ait pu l´avoir » déclare-t-il à RTL.

C´est très soulagé que le triple champion du monde accueille le Finlandais chez Mercedes, car l´équipe a été confrontée à un « problème difficile ». Lauda est très content de la nouvelle recrue.

« Je suis détendu parce que je crois qu´avec Bottas, nous allons pouvoir avoir une paire de pilotes au même niveau, comme l´année dernière. Il est le meilleur choix possible. Je crois qu´il peut rouler aussi vite que Nico. »

Pour l´ancien pilote, il était hors de question de revoir les critères de Mercedes à la baisse.

« Lors des 3 dernières années nous avons gagné tout ce que nous pouvions gagner. Nous avons bien évidemment cherché un pilote qui convient à notre équipe. Nous avons toujours eu jusqu´à présent 2 top pilotes qui ont pu se battre pour le titre. Nico et Lewis (Hamilton) furent le meilleur exemple d´une course serrée. Une fois l´un était devant, puis l´autre. »

Le Finlandais était selon Lauda le choix incontournable pour remédier au départ de Rosberg.

« Toto et moi moi-même connaissons Bottas depuis longtemps. Il ne parle pas beaucoup, il travaille dur. Je pense qu´il convient bien à l´équipe. »

Lauda assure que la nouvelle paire de pilotes aura les mêmes droits que le duo de l´année dernière.

« Comme toujours : les deux pilotes peuvent librement y aller à fond. Cela n´a jamais changé chez Mercedes et cela ne va pas changer à l´avenir. Nous avons parlé à Lewis, nous lui avons expliqué pourquoi Bottas avait été choisi. Lewis n´a pas de problème avec ça, Bottas non plus. Nous pouvons donc affronter calmement cette nouvelle saison. »