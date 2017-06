Toto Wolff a agité le paddock de la F1 à Montréal en évoquant publiquement la possibilité d’un retour en compétition du néo-retraité Nico Rosberg.

« Je ne serais pas surpris de voir un jour Nico courir pour Ferrari ou pour une autre équipe. Il a seulement 31 ans, il est encore jeune. Peut-être qu’il changera d’avis » a déclaré l’ancien patron de Nico chez Mercedes.

Dans la presse allemande aujourd’hui, le champion du monde allemand a tenu à mettre les choses au clair : il ne compte toujours pas faire machine arrière.

« Non, j’ai vraiment terminé ma carrière. Je suis heureux et fier des résultats et des succès que j’ai obtenus, ça me comble beaucoup. Mais maintenant, c’est le passé, et je vais faire d’autres choses. »

Nico Rosberg pourrait-il au moins faire une pige d’une course, à l’image de Jenson Button à Monaco ?

« Je n’y ai jamais pensé. Mais je dirais probablement non. »

En revanche, le pilote allemand n’écarte pas la possibilité de courir ailleurs qu’en Formule 1.

« Pour le moment, c’est non. Je recherche actuellement d’autres défis que de courir dans une voiture. Mais qui sait... Peut-être un jour, dans le futur… »

Si Mercedes venait à s’engager en Formule E, Nico Rosberg fera-t-il partie de l’aventure ? Cette piste est devenue subitement un peu plus chaude…