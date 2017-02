Plusieurs mois après avoir surpris le monde de la Formule 1 en annonçant son retrait immédiat de la Formule 1, Nico Rosberg est revenu sur cette décision et sur les raisons qui l’ont poussé à prendre sa retraite à 31 ans, quelques jours après avoir obtenu le titre mondial.

"Vivian faisait absolument tout" se souvient-il au sujet de sa femme. "Si notre fille avait besoin de quelque chose, Vivian était là. Je n’ai vécu aucun moment difficile avec ma fille, jamais. Je devais sans arrêt me réadapter aux décalages horaires, et je me décalais d’une heure et demie par jour".

"Je pouvais donc dormir l’après-midi et vivre la nuit, c’était horrible. Ma fille Alaia savait que son papa ne devait pas être dérangé, elle était tellement imprégnée de ces contraintes que lorsqu’elle venait dans ma chambre, elle mettait son doigt sur la bouche et disait "chut". Je m’occupe maintenant de tous les moments avec elle, ça resserre nos liens. Elle me rend l’amour que je lui donne".

La saison 2016 était la plus longue de l’histoire de la Formule 1 et comme il était en lutte pour le championnat, Nico Rosberg a été contraint de se jeter corps et âme dans la bataille, sacrifiant le temps et l’énergie qu’il aurait pu passer avec sa famille, mais pas seulement, pour trouver le moindre dixième de seconde.

"J’ai arrêté de faire du vélo durant l’été pour perdre un kilo. Lors de la course suivante à Suzuka, j’étais en pole position avec un centième d’avance. Un kilo équivaut à trois dixièmes de seconde au tour, donc la diminution de ma masse musculaire dans les jambes m’avait permis d’être en pole. C’est comme ça que j’ai gagné, il y avait plein de petits détails sur lesquels je me suis concentré".