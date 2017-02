Nico Rosberg n’a pas hésité à confier qu’il aurait préféré voir la piste Fernando Alonso aboutir chez Mercedes, pour son remplacement cette saison.

Le champion du monde en titre, qui a pris sa retraite surprise à la fin de la saison passée, a laissé tomber un juteux contrat en cours afin de profiter de la vie, ce qui a fait le bonheur de Valtteri Bottas.

"Maintenant que je suis un fan, de l’autre côté, c’est plus facile de dire qui j’aurais aimé à ma place. Tout le monde dit Alonso et je le dis aussi. Parce que ça aurait fait des étincelles avec Hamilton (rires)," confie Rosberg à Marca.

"En tant que fan de Formule 1, cela aurait été tout simplement génial. Pour l’équipe, ça n’aurait pas fonctionné," admet-il. "Mercedes a tout de même trouvé une très bonne solution."

"Bottas est rapide et même si Hamilton sera à un très, très haut niveau, qu’il sera difficile à battre, j’ai prouvé que c’était possible."

"Allez, je parie sur une pole de Valtteri à Melbourne."

Rosberg a aussi évoqué la colère de Niki Lauda, qui a fait le tour des médias, après que l’Allemand ait pris la décision d’arrêter.

"Je ne pense pas que Mercedes soit en colère. Ils ont beaucoup de respect pour moi et j’apprécie ça. Avec Lauda, ça a été un peu plus compliqué et même s’il a paru être en colère dans la presse, avec moi il ne l’a pas été."

"Il m’a dit en personne qu’il me tirait son chapeau. Il m’a beaucoup soutenu après trois bonnes années de travail ensemble."