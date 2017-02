Nico Rosberg a révélé que l’un de ses secrets pour gagner le championnat 2016, son premier et unique titre en Formule 1, a été de surmonter sa colère. Une colère naturellement dirigée envers son équipier, Lewis Hamilton, qui sait toujours évoluer au bord des limites, en dehors comme sur la piste.

"Et la colère est plus grande si la personne que vous connaissez si bien fait quelque chose qui dépasse les limites," explique l’Allemand.

"Lewis est très bon pour être à la limite de ce qui est permis sans tomber en dehors de la zone grise, grâce à son talent naturel dans une voiture. Il est intelligent, très, très intelligent."

"Ainsi j’ai trouvé qu’il était de plus en plus dur de l’affronter roues contre roues. Pour lui, c’est quelque chose de naturel. Pour moi, c’est plus rationnel."

"Il a fallu que je travaille là-dessus. J’ai dû devenir plus agressif parce que, souvent, par le passé, il me marchait dessus. J’ai dû voir des vidéos et m’améliorer."

En parallèle, Rosberg a appris à canaliser cette colère grâce à différentes techniques.

"Je passais 20 minutes à méditer, chaque matin et chaque soir. Vous pouvez beaucoup apprendre de ces techniques quand vous êtes jaloux, en colère ou stressé."

"Il faut s’asseoir et penser à ses pensées, apprendre à se relaxer, apprendre à relaxer son esprit. Après une vingtaine de séance, votre esprit commence à s’apaiser. Quand j’ai eu peur de perdre le championnat, je me suis connecté avec mon esprit et j’ai entamé une discussion avec lui. Alors le négatif perd de sa force."

La méditation pour 2017 ? Terminé pour le moment à en croire Rosberg.

"Je regarde mon planning pour le mois de mars : totalement vide, du 1er au 31 ! Je peux faire ce que je veux. Et ça va être encore beaucoup de temps à passer avec ma famille."