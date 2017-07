Nico Rosberg, le champion du monde de Formule 1 en titre, est venu soutenir son ancien équipier, Lewis Hamilton.

Le pilote allemand, présent ce week-end à Goodwood pour piloter une Mercedes F1 en démonstration est catégorique.

"Je suis Allemand alors je dois faire attention à ce que je dis," dit-il en riant. "Mais c’est très simple dans ce cas, c’est Sebastian qui est à blâmer."

Rosberg ne pense pas que Hamilton ait cherché à provoquer Vettel.

"Je suis le gars qui connait le mieux Lewis dans tout le sport automobile, je suis donc dans la meilleure position pour le juger et c’est certain qu’il n’a pas du tout cherché à provoquer ça. C’est définitivement certain."