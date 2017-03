Nico Rosberg semble très satisfait du choix du pilote qui occupe sa place chez Mercedes, Valtteri Bottas.

Le Finlandais, qui a été préféré à Pascal Wehrlein pour remplacer le champion du monde en titre parti en retraite, va avoir un grand nombre de défis à relever durant cette saison 2017.

L´Allemand reconnaît que l´ex pilote Williams a déjà du pain sur la planche.

« Ce n´est pas une situation facile. Lewis (Hamilton) est à la fois profondément ancré dans l´équipe, triple champion du monde et méga rapide. Valtteri, lui, est nouveau. Son avantage à lui est qu´il y a un nouveau règlement. Les voitures sont nouvelles pour tous. Lewis va devoir aussi tâtonner pour trouver le réglage optimal. Mais Valtteri a un grand talent. Il a battu Massa chaque année, tout comme Alonso a pu le faire chez Ferrari. »

Dès qu´il a signé chez Mercedes, Bottas a tenu à s´entretenir avec Rosberg. Même si ce dernier n´a aucun problème à échanger avec son remplaçant, il tient toutefois à ce qu´une condition soit respectée.

« Il m´a contacté, on a déjà parlé à plusieurs reprises. Et je vais encore le rencontrer. Seulement il sait que les secrets de Lewis, il ne les aura pas de moi. Il doit lui-même les découvrir. Je veux rester neutre. Je fais cela pour aider l´équipe et faire au mieux. La concurrence ne dort pas. »

Le champion du monde félicite en tout cas son ancienne écurie d´avoir choisi le Finlandais.

« Valtteri est la solution parfaite. Sur le plan humain, il va très bien à l´équipe. Et il est incroyablement motivé. Dès le départ, il a passé une semaine complète avec l´équipe. Peu de pilotes font cela. Il a une tête bien faite, il est solide. Cela pourrait même très bien se passer avec Lewis, et ça ce n´est pas une chose aisée ! »