Fraîchement couronné champion du monde et jeune retraité de la Formule 1, Nico Rosberg reste employé par Mercedes dans un rôle d’ambassadeur. Il continuera à se rendre à de grands évènements pour la marque ainsi qu’à représenter son image, mais il assure encore qu’il ne prendra part à aucune réunion de travail et ne sera aucunement consulté sur le plan technique.

« Non, je continuerai de travailler avec les sponsors » précise-t-il. « Je continuerai à suivre les développements, j’ai hâte de voir la nouvelle voiture et je me rendrai sur les circuits de temps en temps. 5 ou 6 fois cette année, comme je l’ai dit. Lesquels ? J’irai voir les meilleurs Grands Prix ».

Rosberg sera remplacé chez Mercedes par Valtteri Bottas et avoue que le Finlandais lui a demandé des conseils : « Oui, Valtteri a demandé à ce que l’on se voit. Je suis heureux de répondre positivement mais je ne donnerai aucun des secrets de Lewis, bien que je le connaisse très bien. Je resterai entièrement neutre ».

Pour la première fois depuis plus de dix ans, Nico Rosberg entamera la saison 2017 comme observateur et se prend sans problème au jeu des paris. L’Allemand pense que Mercedes sera encore la meilleure équipe en 2017 mais se méfie du bon en avant que pourraient faire Red Bull et Ferrari grâce aux nouvelles règles.

« C’est probable » répond-il quand on lui demande si Mercedes dominera encore. « Nous sommes la meilleure équipe et nous avons les meilleures chances de gagner, mais il ne faut jamais sous-estimer Red Bull et Ferrari. Je suis toujours un grand fan de notre sport et j’ai déjà hâte que les premiers essais aient lieu ».