Comme nous vous le rapportions dans la matinée, Nico Rosberg se trouve aujourd´hui sur le circuit où se déroule les tests F1 de Barcelone. Le champion du monde semble très impressionné par plusieurs changements, opérés depuis son départ en retraite.

Tout d´abord, l´Allemand est ravi des nouvelles voitures et ne cache pas son enthousiasme.

« C´est bon d´être de retour, avant tout pour voir ma famille de course. C´était génial de voir les nouvelles voitures. Ce sont de vrais monstres, et cela doit être ainsi. Les pilotes doivent être des gladiateurs dans la voiture. Ils vont être, au niveau physique, confrontés à leurs limites absolues. Ils ont déjà quelques douleurs, et c´est comme cela que cela doit être. Que peut-être pour une fois la victoire sera perdue par un pilote parce que celui-ci sera complètement à plat, qu´à la fin de la course, il aura la tête et la langue qui pendent. »

« C´est vraiment un énorme enthousiasme pour moi de voir ces monoplaces, les voitures ont l´air super » ajoute-t-il.

L´ambassadeur de Mercedes a aussi souligné un changement de taille depuis lundi dernier : l´autorisation des nouveaux propriétaires de la F1 de montrer plus d´images du paddock et du circuit sur les réseaux sociaux.

« C´est tellement cool d´avoir à présent aussi le droit de filmer dans la voie des stands. C´est une révolution ! Merci Liberty Media ! C´est une approche cool de la part de Liberty Media d´avoir assoupli la règle. »

Quant à son départ en retraite, Rosberg n´a toujours pas changé d´opinion : il est heureux tel qu´il est.

« Il n´y a pas eu un seul moment où je me suis dit "la vache (sic), je devrais être dans cette voiture !" C´était simplement intéressant de réaliser ça par moi-même, sur place, c’est parfait ! Je vais bien. C´était définitivement le bon choix pour moi. »

Bien sûr, l´Allemand admire le travail qu´a effectué son ancienne équipe… mais pas seulement.

« Mercedes fait forte impression. Il fallait s´y attendre, parce que c´est une équipe géniale. Et en ce moment, Ferrari aussi. Un combat entre Mercedes et Ferrari au sommet... ce serait une bonne chose pour le sport. »

Concernant Red Bull, qui était au départ tout désigné pour être l´adversaire principal de Mercedes, Rosberg se montre plus mesuré.

« Ils m´ont l´air un peu plus en retrait (que Mercedes et Ferrari), mais peut-être qu´ils arriveront à se porter en tête. »

Enfin le champion du monde a profité de sa visite dans le garage pour s´entretenir avec son remplaçant, Valtteri Bottas.

« C´est un bon pilote, donc on doit s´attendre à ce qu´il défie Lewis. C´est difficile de prédire exactement ce que cela va donner. Nous savons tous que Lewis est une référence solide, donc ce ne sera jamais facile de se mesurer à lui, mais il va certainement y avoir un bon duel entre eux. »