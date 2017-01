Nico Rosberg promet une vraie révolution pour les pilotes de Formule 1 et les fans cette année.

L’Allemand, champion du monde en titre, a décidé de raccrocher ses gants et de quitter le sport au sommet mais a pu voir la future W08 de Mercedes.

"Bien entendu je l’ai vue. Une équipe commence à préparer les nouvelles voitures bien longtemps à l’avance. Et pour celle de 2017 c’était il y a presque un an déjà," explique-t-il.

"En novembre, à la fin de l’année, j’ai pu voir la maquette destinée à la soufflerie. Dans les détails j’ai donc pu voir vraiment à quoi elle ressemblerait et c’est vraiment impressionnant."

"A la vue, elle a une esthétique très sympathique. Je pense que les pilotes vont prendre beaucoup de plaisir cette année. Ca va aller très vite. C’est une révolution, pas une évolution. Les cartes vont être redistribuées et cela va être passionnant à suivre."

Lorsqu’on lui demande s’il compte jouer un rôle actif dans l’équipe, Rosberg ne s’avance pas.

"Ce n’est pas prévu, c’est encore tôt pour savoir. Pour l’instant j’aide l’équipe avec les sponsors et les partenaires. Je n’ai pas prévu de m’impliquer dans la vie sportive de l’équipe mais on ne sait jamais. En tout cas je vais suivre la saison de près parce que je suis un vrai fan de Formule 1. Je suis certain que Mercedes va encore faire du très bon travail."

"Lewis va faire du très bon travail, je sais à quel point il est bon, croyez-moi ! Mais Valtteri n’est pas un débutant et je suis certain qu’il saura bien s’en tirer aussi."