Nico Rosberg admet apprécier sa vie de jeune retraité de la Formule 1.

Présent à Monaco ce week-end, où il réside la plus grande partie de l’année, le champion du monde en titre ne regrette en rien d’avoir raccroché le casque et les gants.

"Je suis devenu un fan ! Je sens que j’ai bien rempli le chapitre précédent, je ne ressens pas de manque. Une page s’est tournée pour moi et c’était la fin parfaite pour une carrière parfaite," confie Rosberg.

"Je trouve ça amusant de regarder les Grands Prix à la TV, surtout qu’il y a de l’action et cette année est vraiment excellente en termes de spectacle."

"Cela faisait presque 12 ans que je n’avais pas vu de GP à la télévision et c’est finalement vraiment excitant de regarder ça d’un oeil extérieur. Il y a beaucoup de choses qui se passent cette année, on ne peut pas prédire le vainqueur, et ça, pour les fans, comme moi maintenant, c’est super !"

Toto Wolff a reconnu à Monaco que Nico Rosberg manquait à l’équipe dans le sens où "il pensait comme un ingénieur et a participé de manière active au développement de toutes les Mercedes".

Cela a touché l’Allemand.

"Oui j’ai rejoint Mercedes dès le premier jour (fin 2009). Je savais comment tout le monde fonctionnait, comment régler nos voitures et ce n’est effectivement pas quelque chose que vous pouvez remplacer en quelques jours. Mercedes a cependant trouvé un excellent remplaçant. Mais cela va prendre un peu plus de temps à Valtteri, le temps d’avoir l’expérience de l’équipe, pour qu’il puisse lui aussi avoir un gros impact sur les réglages et le développement."

Rosberg admet d’ailleurs que Bottas souffre de la comparaison avec Hamilton en ce début de saison mais qu’il est "trop tôt pour l’écarter de la course au titre".

"Mon souhait c’est que le titre se joue lors du dernier Grand Prix. C’est ce que tous les fans veulent. Cela va probablement se jouer entre Vettel et Hamilton. Au final, j’espère bien que ce sera mon ancienne équipe qui va gagner le trophée, évidemment."