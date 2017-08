Valtteri Bottas a une vraie chance de gagner le titre mondial cette année, selon son prédecesseur dans son baquet, le champion du monde en titre, Nico Rosberg.

L’an passé, l’Allemand avait réussi à battre Lewis Hamilton en gérant son avance en termes de points en fin de saison.

Cette année, le Britannique devance son équipier après la pause estivale.

"Mais n’écartez pas Valtteri pour autant. Il a une vraie chance, il est rapide et peut-être un peu plus constant que Lewis. Lewis est imbattable dans les bons jours mais il a aussi connu quelques week-ends plus difficiles cette année," explique Rosberg.

Tout dépendra évidemment d’une décision de Mercedes de favoriser ou non un de ses pilotes pour le titre mondial, si Vettel continue à prendre le large

"J’ai beaucoup de respect pour ce qu’a fait Ferrari, parce que l’an dernier ils étaient largués," poursuit le champion 2016. "Le fait qu’ils mènent maintenant le championnat pilotes est très, très impressionnant."

"Cependant je crois que, même si c’est très excitant, Mercedes finira par gagner parce que leur voiture est meilleure et qu’ils réussissent à la dompter de mieux en mieux."