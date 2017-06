Comme nous vous le rapportions ce matin, Ron Dennis a accepté de céder toutes ses parts de McLaren Technlogy Group et de McLaren Automotive. Les deux entités vont d’ailleurs fusionner.

C’est la fin définitive de l’histoire entre l’homme de 70 ans et l’écurie anglaise. Une histoire qui a duré pas moins de 37 années, et qui a été parsemée de 158 victoires en Grand Prix et de 17 titres en F1 ! Il faut même rajouter à ce palmarès gargantuesque une victoire aux 24 Heures en 2005.

Pour Ron Dennis, l’heure est désormais au bilan. L’ancien patron de l’écurie se dit bien sûr fier de tout ce qu’il a accompli, mais aussi heureux d’avoir pu mettre sa situation au clair avec McLaren.

« Je suis très heureux d’avoir trouvé un accord avec les autres actionnaires de McLaren. Cela met un terme à mon aventure chez McLaren, et me permettra de me concentrer sur d’autres intérêts. J’ai toujours dit que mes 37 années à Woking devraient être considérées comme un chapitre dans le livre McLaren, et je souhaite à McLaren tous les succès pour la suite. »

« Peut-être que ma satisfaction la plus intense est à trouver dans l’incroyable niveau de sécurité atteint en F1, qui est un hommage au dévouement et aux efforts de milliers d’employés talentueux et consciencieux que j’ai eu le privilège de diriger. »

« Je continuerai à être consultant pour diverses entreprises et à travailler avec le gouvernement anglais de la défense en tant que conseiller en innovation, pour aider à améliorer toutes les technologies qui assurent la sécurité de la Grande-Bretagne. »

« Je continuerai aussi à diriger ma fondation caritative – Dreamchasing – qui s’occupe de guider et de financer des jeunes aux parcours de vies très différents, pour qu’ils puissent réaliser leurs rêves de carrière. C’était en travaillant avec Lewis Hamilton, que j’ai pris sous mon aile alors qu’il n’avait que 12 ans, et qui est devenu champion du monde de F1 avec McLaren en 2008, que j’ai eu l’idée de fonder Dreamchasing. »

« Maintenant, mon parcours avec McLaren est arrivé à sa fin. Je vais pouvoir m’impliquer dans bien d’autres programmes et activités, en particulier pour le service public. Je continuerai à satisfaire ma passion en soutenant des artistes contemporains et en collectionnant leur travail, mais la plupart du temps, je mènerai à bien la concrétisation de nouveaux projets et idées. »

« Dernier point, et non le moindre, je souhaite le meilleur à McLaren, et j’adresse mes remerciements et mes meilleurs vœux à mes collègues, quel que soit leur âge ou leur département de rattachement. Vraiment, ils sont les meilleurs des meilleurs. Et McLaren, grâce à une équipe de management ambitieuse, est idéalement située pour construire sur ses succès passés – et je suis tellement fier d’y avoir contribué durant mon passage ici, en dirigeant un groupe si formidable d’entreprises britanniques. »