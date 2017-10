L’équipe Haas a vécu des hauts et des bas tout au long de la saison mais se retrouve clairement dans un état d’esprit positif avant sa course à domicile, à Austin, et après une double arrivée dans les points à Suzuka, la deuxième de sa saison.

"L’ambiance est bonne, elle l’est depuis le début pour être honnête, pendant les hauts et les bas" explique Romain Grosjean. "C’est bien d’avoir mis les deux voitures dans les points au Japon. Nous l’avions fait à Monaco, et ce sont deux circuits difficiles, cela montre que l’équipe fait des progrès".

"C’est une course particulière car c’est la course à domicile pour l’équipe. Nous devons garder les pieds sur terre et repartir de zéro chaque week-end, mais c’est seulement la deuxième saison de l’équipe et nous nous battons avec Renault, Toro Rosso et Williams, ce sont des équipes qui sont là depuis longtemps et l’on peut en être fiers. Nous connaissons nos forces et nos faiblesses et nous y travaillons, mais il y a le potentiel pour faire mieux".

Toutes les équipes du milieu de peloton souhaitent remonter dans la hiérarchie l’an prochain, à l’image de Fernando Alonso pour McLaren et Nico Hulkenberg pour Renault. Haas a-t-elle les mêmes ambitions ?

"Qui ne les a pas ? C’est la question ! McLaren sera une équipe compétitive l’an prochain. Nous avons moins d’expérience que les autres et je pense que cette année a été un bon test pour nous avec le changement de règlement. Nous avons fait de bonnes choses et j’espère que nous franchirons un palier l’an prochain, ce que tout le monde fera".

"Je pense que nous avons encore beaucoup de potentiel à exploiter, comme je l’ai déjà dit, et nous allons essayer de faire cela. Nous savons où nous avons été bons, nous savons où nous ne l’avons pas été et la clé est désormais de travailler sur nos faiblesses".

Grosjean va terminer sa deuxième saison chez Haas et a pu découvrir de nombreuses facettes de son propriétaire, Gene Haas, qui est aussi dirigeant d’une entreprise de fabrication de machine-outils mais aussi propriétaire d’une écurie de Nascar.

"Je pense qu’il est le meilleur propriétaire que j’ai pu avoir. Il est passionné de course et ça fait qu’il est très agréable de travailler dans l’équipe. Gene a été surpris de la compétitivité et de la difficulté de la Formule 1 mais il sait désormais ce qu’il en est et apprécie nos résultats. Nous voulons toujours faire mieux.

"Il n’est pas en F1 pour lutter pour la huitième ou la sixième place au classement mais plutôt pour chercher des victoires et des podiums. Nous savons que l’écart est énorme et c’est là qu’il faut être patient. Mais comme je l’ai dit, il est passionné par son équipe, par la course auto et par la F1 et cet amour de la course se ressent dans l’équipe".

Austin est bien installé au calendrier de la Formule 1 et Liberty Media aimerait installer une deuxième manche américaine au calendrier. Où Romain Grosjean la verrait-il ?

"Je pense qu’il y aurait de nombreux endroits pour un beau Grand Prix. Laguna Seca est un très bon circuit, j’adore Long Beach et Miami serait bien. Je pense aussi à Las Vegas, c’est un pays si grand qu’il y a beaucoup de possibilités".