Pour la première fois depuis de nombreuses années, Roberto Ravaglia a repris le volant d’une voiture de tourisme à Monza, pour les essais de pré-saison. Il y a conduit la voiture de l’équipe dont il est le co-propriétaire, la Chevrolet Cruze du ROAL Motorsport.

"J’ai pris beaucoup de plaisir, je comprends mieux la voiture et sa technologie mais ce n’était pas simple" reconnait celui qui n’avait jamais piloté de voiture de ce type à traction avant. "On se rapproche des monoplaces et je suis surpris par la sensibilité de la direction. Dès que l’on bouge le volant, même en ligne droite, c’est la panique dans la voiture. J’étais fatigué au bout de cinq tours".

Tom Coronel, qui pilote pour ROAL depuis 2011, s’est amusé de voir son patron prendre le volant de la voiture qu’il pilotera encore cette saison : "C’était sympa de voir Roberto dans la voiture mais je pense qu’il avait très peur ! Il m’a dit que la voiture était très nerveuse mais c’est dû aux roues motrices à l’avant".

"C’est une bonne chose d’avoir eu son retour et c’est génial que mon patron ait été pilote avant car il comprend toutes les situations que je vis. Il n’est pas simplement un patron d’équipe qui veut gagner de l’argent, il y met tout son cœur".