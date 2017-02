Vice-champion de STCC et pilote pour Volvo Polestar à trois reprises en 2016, Robert Dahlgren a décidé d’arrêter la compétition pour changer de rôle. Le Suédois n’avait pas fait mieux qu’une septième place en course au Qatar.

Présent sur la liste des potentiels titulaires chez Volvo pour 2017, Dahlgren a décidé d’aller occuper un poste à responsabilités dans une concession automobile du nord de la Suède.

"Tout s’est passé rapidement" explique-t-il. "J’ai reçu un appel et je me suis rendu à un entretien avec Norrlands Bil. J’ai eu une très belle offre pour un rôle très intéressant et j’ai immédiatement dit oui. Mon instinct m’a dit que c’était la bonne chose à faire. Certains pourraient considérer ça comme une surprise, j’y pensais depuis un moment et quand cette chance s’est présentée, je l’ai saisie".

"Je n’abandonnerai pas la course automobile, mais tout s’est passé très vite et je dois prendre du recul, nous verrons ensuite ce qu’il se passe. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a eu plusieurs appels téléphoniques inhabituels. En dépit de cela, je ne sais pas de quoi sera fait mon futur, mais je veux d’abord me concentrer sur mon nouveau travail".

Si Thed Björk semble promis à un volant chez Volvo, l’identité de ses deux équipiers doit encore être révélée. Contrairement à la saison 2016, il est désormais certain que l’équipe fera appel à des pilotes qui ne sont pas suédois, à commencer par Nicky Catsburg qui serait la cible prioritaire de Polestar.