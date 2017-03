Pour sa première apparition officielle dans une Citroën, marquant également son retour au sein de l’équipe Münnich Motorsport, Huff a signé le meilleur temps de la journée en 1’52"888.

L’Anglais devance une autre Citroën, celle de Mehdi Bennani, devant le surprenant Yann Ehrlacher au volant de la Lada Vesta du RC Motorsport. Pour prouver à quel point la C-Elysée a de beaux restes, Tom Chilton est à la quatrième place de cette journée d’essais.

Derrière, Yvan Muller a pris la sixième place puisqu’il teste pour Volvo à la place de Nicky Catsburg, et devance John Filippi qui faisait ses débuts avec l’équipe de Sébastien Loeb Racing. Girolami et Björk devancent Ryo Michigami et Tom Coronel pour compléter le top 10.

Triste miroir à ce que l’on a vu en Formule 1 les deux dernières semaines, les trois Honda Civic ont été touchées par des ennuis mécaniques durant la matinée, ce qui a considérablement réduit leur roulage et explique leurs temps plus que médiocres.