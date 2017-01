Nous venons de passer en 2017 et les rumeurs autour de la saison de WTCC, qui débutera en avril, commencent à se multiplier. Tandis que les termes entourant la nouvelle catégorie, le WTCC-2, doivent encore être précisés, le jeu de chaises musicales concernant les volants en WTCC a déjà commencé avec la prolongation de contrat de Tom Chilton dans une Citroën du Sébastien Loeb Racing.

La dernière rumeur en date fait état d’un départ de Rob Huff de Honda, pour qui il pilote depuis début 2016. L’Anglais partirait après une seule saison pour rejoindre Munnich Motorsport, l’équipe qui a aligné trois pilotes cette saison, à savoir son propriétaire René Munnich, James Thompson et Sabine Schmitz, la reine du Nurburgring, lors de la manche allemande.

Le patron ne veut plus s’impliquer derrière le volant et veut donc engager Rob Huff, qu’il aurait convaincu de venir avec la garantie d’engager une Citroën C-Elysée. Avec le retrait du constructeur français, des voitures sont disponibles et l’équipe allemande serait sur le point d’en récupérer une.

Pour remplacer Huff, Honda voudrait engager un pilote du soleil levant afin de mieux défendre les couleurs du Japon. La rumeur fait état d’un duo composé de Monteiro et Michelisz chez JAS Motorsport avec le soutien de Castrol, et d’une troisième Civic, à l’image de celle de Michelisz en 2016, dont le budget serait essentiellement amené par Honda. Ce dernier point est encore à l’état de spéculation.