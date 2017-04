Il est difficile pour les équipes de tirer la moindre conclusion des quelques minutes lors desquelles le drapeau vert a été agité, ce matin en Chine. La suite du week-end est tout autant nébuleuse puisque les mêmes conditions sont annoncées dimanche, ce qui pourrait mener à l’annulation du Grand Prix ou à son avancée à samedi.

« Ce n’était pas une bonne journée, que ce soit pour nous, pour les fans, pour les téléspectateurs et pour tous ceux qui se sont levés tôt en Europe » regrette Romain Grosjean. « Nous avons pu parcourir quelques tours ce matin, ce qui est mieux que rien, et nous avons une idée de la direction dans laquelle nous devons travailler ».

« Nous espérions tester cela lors de la deuxième séance d’essais mais évidemment, nous n’avons pas pu. La séance demain matin sera très chargée et il nous faudra penser à ce que sera la course. La voiture n’était pas mauvaise, je suis assez positif à ce sujet, nous verrons comment nous pouvons faire évoluer les choses durant le week-end ».

Kevin Magnussen rejoint l’avis de son équipier quant au peu d’intérêt présenté par les deux séances d’essais libres : « Il n’y avait rien à apprendre aujourd’hui, j’espère que nous pourrons rouler demain. Les prévisions sont un peu meilleures, nous verrons bien. Nous voulons piloter, être en piste, mais c’était hors de contrôle ».

Günther Steiner ne peut que poser le même constat concernant cette journée atypique qui n’a pas servi à grand-chose. Les conditions difficiles et le manque de roulage pour ce qui n’est que la deuxième apparition des nouvelles monoplaces ne sont pas une bonne chose.

« On ne peut pas tirer grand-chose de cette journée. Nous savons que nos voitures roulent, c’est tout. C’est malheureux qu’il ait été quasiment impossible de rouler mais vous en comprendrez la raison. Nous prenons la sécurité au sérieux et si l’hélicoptère médical ne peut pas voler car les conditions l’en empêchent, on ne peut rien faire. C’est aussi simple que ça. La météo devrait être meilleure demain, ce qui augmentera encore l’importance des derniers essais et des qualifications en vue de la course ».