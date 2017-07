L’équipe Red Bull s’était donnée jusqu’au mois de juillet et au Grand Prix d’Autriche pour gagner, et Daniel Ricciardo a réussi à anticiper cette échéance en gagnant la course de Bakou la semaine dernière. De quoi arriver très motivés pour leur course à domicile.

"On aura l’hospitalité complète de Red Bull pour cette course et l’on sent que l’on fait partie de la grande famille lorsqu’on arrive à Spielberg" explique le pilote. "Nous avons fait des choses folles sur ce circuit en roulant avec des combinaisons reprenant la salopette traditionnelle du pays. Il y a quelques semaines, Max et moi avons fait la course avec des caravanes ici. Je ne pense pas qu’ils nous auraient laissé le faire ailleurs car les caravanes était détruites, mais on a adoré !"

"Sur des circuits rapides comme l’Autriche, il faut être délicat et bien négocier les sorties de virage pour être rapide en ligne droite. Le compromis se situe toujours sur l’aérodynamique. Sur la deuxième partie du circuit, il faut plus d’appui car les virages sont rapides, mais ça compromet notre vitesse de pointe, donc il faut trouver un bon équilibre. C’est un super circuit, le seul regret le concernant est qu’il ne soit pas plus long, et qu’il n’ait pas plus de virages".

Une seule semaine après l’Autriche, la F1 se rendra sans pause sur le circuit de Silverstone pour le Grand Prix de Grande Bretagne, et Ricciardo y a de bons souvenirs, notamment ses débuts dans la discipline chez HRT.

"J’y ai fait mes débuts en F1 et ce sera toujours un circuit unique pour moi, pour cette raison. J’ai toujours adoré l’enchaînement rapide de Copse, Maggots, Becketts et Stowe, c’est l’un des meilleurs du calendrier. Le circuit sera encore meilleur cette année avec les nouvelles voitures, je pense que Copse se passera à fond et nous subirons des forces supérieures dans les virages rapides, ce sera l’un des gros défis physiques de la saison" anticipe l’Australien.