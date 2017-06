Daniel Ricciardo n’avait aucun espoir de battre les Ferrari et les Mercedes aujourd’hui en qualification, mais il espère bien taquiner les Mercedes demain en course. Quant aux Ferrari, il prédit qu’elles sont les plus fortes…

"On ne peut jamais être content lorsqu’on est devancé par son propre équipier, mais étant donné mes problèmes d’hier, je peux dire que nous avons fait le maximum aujourd’hui," raconte Daniel Ricciardo. "Mon dernier tour n’a ps été parfait, mais je n’ai qu’un dixième de retard sur Max (Verstappen) alors que lui est rapide depuis le début du week-end. Quoi qu’il en soit, je ne veux pas faire une fixation sur Max, de toute façon, nous avons une voiture avec laquelle nous ne pouvions pas espérer mieux que la troisième ligne."

Quel sera son objectif demain en course ? "J’espère que ceux qui sont devant nous vont faire deux arrêts et nous un seul. Je n’ai pas beaucoup tourné avec le plein d’essence ce matin, mais je me suis senti à l’aise avec mes pneus. Je pense que cela pourrait jouer en notre faveur, même si nous manquons de puissance par rapport aux Ferrari et aux Mercedes. Je pense que les Mercedes seront plus lentes en course qu’aujourd’hui alors que je vois les Ferrari très économe avec leurs pneus. J’espère donc que nous pourrons nous battre contre les Mercedes demain."