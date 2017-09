Daniel Ricciardo n’espère rien de moins que de jouer la victoire ce week-end, à Singapour.

Sur un circuit urbain et plus lent que les précédents, sa Red Bull RB13 devrait être bien plus à l’aise.

A Bakou, l’Australien l’avait emporté en profitant des problèmes de Lewis Hamilton et de Sebastian Vettel. Mais à Singapour, il compte bien jouer les premiers rôles à la régulière.

"Nous voulons gagner, nous voulons plus de victoires," lance Ricciardo.

"Nous avons déjà eu de la chance d’avoir signé une victoire cette année mais je crois que nous pouvons en gagner une autre, ici. Il faut commencer à viser de plus en plus de premières places pour commencer à penser au titre à moyen terme."

"C’est, finalement, ce que nous souhaitons. Et nous allons dans la bonne direction. Si je pense à Melbourne aujourd’hui, j’ai l’impression d’être déjà dans une autre saison. Nous avons déjà changé de ligue. Les progrès ont donc été bons."

"Il faut continuer ainsi jusqu’à Abu Dhabi, travailler encore et encore pour améliorer la voiture. Cela nous servira pour cet hiver, pour la prochaine voiture, afin de partir du bon pied lors de la saison 2018."