Après quatre courses mitigées tant en termes de rythme qu’au niveau de la performance, Daniel Ricciardo espère lancer sa saison 2017 avec le retour en Europe, à Barcelone, bien que la Red Bull ne soit pas l’arme absolue pour espérer un podium à la régulière. A défaut d’objectifs ambitieux, l’Australien espère prendre du plaisir au volant.

« Barcelone est l’un des meilleurs circuits du calendrier et il a un peu de tout » analyse-t-il. « Les trois premiers virages s’enchaînent très vite tandis que le dernier secteur est très technique. La fin du tour est plutôt lente et c’est là que les pneus commencent à s’user, ce qui rend difficile de bien terminer le tour ».

Red Bull amènera à la fois une voiture légèrement modifiée et à la fois son grand motor-home, où les pilotes auront un confort nettement supérieur à celui amené sur les circuits lointains : « L’Energy Station sera de retour et c’est super, c’est un environnement plus simple pour se préparer. Nous l’avons pour les prochains mois, ce qui signifie que nous pouvons nous aménager un espace similaire à une chambre, des petites choses qui nous donnent une intimité et qui nous font nous sentir à la maison, comme notre matériel d’entraînement ou notre propre douche ».

« Mais j’espère surtout que notre pack d’évolutions nous donnera une chance de nous battre avec Mercedes et Ferrari, ou tout du moins de nous en rapprocher, ce qui permettrait de récompenser également les personnes qui travaillent en coulisses. C’est un bon ressenti pour tout le monde quand ces évolutions fonctionnent ».

Ricciardo commente également le choix des gommes effectué par Pirelli qui a préconisé, pour la première fois de la saison, l’utilisation du composé le plus dur : « Je ne sais pas si cela va nous aider mais je ne pense pas que ce sera une réussite pour qui que ce soit. Les pneus sont déjà bien assez durs, et ceux-ci devraient être beaucoup trop durs. J’espère qu’il fera chaud et qu’ils fonctionneront car s’il fait froid, tout le monde aura des difficultés ».